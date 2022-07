“El diputado Luis Redondo si la estaba esperando y puso que había que hacerle juicio político e impedir que pudieran participar en próximas elecciones o demás. Vamos a ver si el diputado Luis Redondo, así como ronca, duerme”.

Así reaccionó a la diputada Beatriz Valle a la publicación en la Lista Engel de los nombres de 15 hondureños, entre ellos dos actuales vicepresidentes del Congreso de Honduras, Rasel Tomé y Edgardo Casaña.

“Luis Redondo dijo que si había personas en la Lista Engel, entonces no había que dejarlas participar. Vamos a ver si es serio o no”, recalcó Valle.

En referencia a la inclusión de Rasel Tomé en la lista, Valle dijo que “ahí Estados Unidos está mandando un mensaje muy claro, vamos a ver si oyen o no. Sobre el profesor Casaña no me voy a referir, pero sobre Rasel Tomé el tema es que la metida de pata se hizo cuando se nombró a la junta directiva de este Congreso. Es lamentable que no podamos ser diferentes a quienes criticamos”.

Destacó que no entiende porqué no se quiere legalizar la junta directiva del Congreso, si ya se tiene el apoyo de todos los partidos. “Yo con gusto le daría mi voto así tengamos diferentes opiniones”.