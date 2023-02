Sustraen 144 vacas de la familia Rosenthal

Tegucigalpa

Más de 140 cabezas de ganado aseguradas a la familia Rosenthal fueron sustraídas del rancho Lima Corral.

Así se constata en una serie de correos electrónicos en los que el administrador de la finca hace la denuncia a los superiores en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), este último responsable de la administración de la propiedad.

En un primer correo, el señor Melvin Chacón, administrador del rancho, comunicó a las señoras Claudia Corea y Nely Ponce, funcionarias de Banadesa, lo que estaba sucediendo.

“El 22 de septiembre de 2022 se presentó a rancho Lima Corral el ingeniero Juan Raudales y 25 personas para hacer el traslado de todo el ganado, yo me opuse, ya que no se me había notificado nada, pero ellos me amenazaron diciéndome que ellos sacaban el ganado a la buena o a la mala, sino que me abstuviera a las consecuencias”, indica la comunicación.

Chacón aseguró que las 144 cabezas de ganado fueron subidas a seis camiones y trasladados a un lugar desconocido. La Fiscalía contempla abrir una investigación.