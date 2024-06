Piden atrasar dos semanas la lectura de sentencia de JOH

Los abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández solicitaron una vez más un aplazamiento de la lectura de la sentencia prevista para el 26 de junio . “Le escribo para solicitar un aplazamiento de dos semanas de la sentencia del acusado Juan Orlando Hernández, actualmente programada para el 26 de junio de 2024 a las 11:00 am . Soy el único abogado que trabaja en la presentación de la sentencia del Sr. Hernández y solicito tiempo adicional para finalizar su presentación y revisarla con el acusado”, señaló el abogado de Hernández en un escrito.

Según las reglas del Tribunal, la presentación de la sentencia del acusado debe presentarse dos semanas antes de la sentencia.

“El motivo del aplazamiento solicitado es que necesito tiempo adicional para revisar su caso, revisar los materiales de amigos y familiares en apoyo de la sentencia (algunos de los cuales deben traducirse del español) y preparar el memorando escrito del acusado en apoyo de la sentencia”, afirmó.

“La defensa presentó objeciones al borrador del PSR (Informe previo a la sentencia) y aún no hemos recibido el PSR final. También he tenido oportunidades más limitadas para reunirme y conversar con Hernández sobre su sentencia, porque estuvo hospitalizado la mayor parte de la semana pasada debido a una lesión que sufrió en prisión y también porque recientemente se cancelaron las visitas legales al MDC, por todo el día o parte del día, en varias ocasiones durante las últimas dos semanas. La Fiscalía ha indicado anteriormente que no se opuso a un aplazamiento único de la sentencia. Agradezco al tribunal su continua consideración”, declaró Stabile.