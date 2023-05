Sin ratificar acta, Luis Redondo pretende dar luz verde a la CAF

La junta directiva del Congreso Nacional esperó que la cámara legislativa quedara vacía para compartir en redes sociales a las 12:08 de la madrugada del miércoles un documento de cuatro páginas, con el que busca hacer vigente, sin ratificar el acta, la integración de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Apenas dos horas antes, los diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional habían esperado durante siete horas la sesión de ratificación del acta, que fue incluida en la agenda de ese día; sin embargo, la reunión fue suspendida sorpresivamente por Redondo.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) y Redondo no lograron alcanzar los 65 votos necesarios para la aprobación del acta de la sesión anterior, pero en una intentona de darle carácter de juzgado al caso, sacaron el documento que fue bautizado como “Análisis legal”, exponiéndose él y la junta directiva a una ilegalidad.

En él, fue plasmada la justificación que para que un proyecto pueda ser convertido en decreto, el cual según fue expuesto en el documento, solamente debe cumplir con la votación y la aprobación de los diputados, violentando así las normas parlamentarias.

“Un acta de sesión no se encuentra por encima de la Constitución, ni por encima de una votación favorable y aprobada por el pleno del Congreso, no tiene ningún valor jurídico sino solo un valor administrativo, no tiene ninguna fuerza legal (porque solo es una nota o acta que constata los hechos, nada más), no tiene ningún poder para revertir una votación de aprobación de una ley”, señala el documento.

Afirma: “La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo no establecen ninguna consecuencia jurídica si se aprueba o no se aprueba el acta de una sesión. Claro está, porque este documento, solo sirve o tiene como propósito relatar los hechos”.

Durante el miércoles, el documento fue duramente cuestionado por diputados opositores, analistas, y hasta congresistas oficialistas, desbaratando la tesis que el decreto de adhesión no debe ser sometido a votación del acta y hasta reconsideraciones.

En ese sentido, Redondo se vio obligado a rectificar y afirmar que en los próximos días se estaría retomando la aprobación del acta donde se dará el espacio a los diputados para presentar sus reconsideraciones. Libre apenas cuenta con unos 55 votos para ese fin.

El vicepresidente del órgano unicameral Rasel Tomé aseguró que cumplirán con todos los procedimientos constitucionales y cumplirán con la debida discusión y aprobación del acta, tal cual está plasmado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del CN.

“Equivocarse es de humanos y rectificar es de sabios, se debió haber sometido de inmediato aprobación el acta, ante esto Luis Redondo tienes todo el apoyo del partido Libertad y Refundación y la bancada. En cuanto al resto de bancadas apelo a que actúen en beneficio del pueblo hondureño, para aprobar el acta es lo que beneficia a Honduras”, manifestó.