Un 4% del salario dedujeron a personal médico para Libre

Entre 3% a 4% del salario les dedujeron a personal médico que labora con la Secretaría de Salud en concepto de aportación voluntaria al Partido Libertad y Refundación (Libre), retención que ha sido calificada como extorsión por el Colegio Médico de Honduras (CMH).

Samuel Santos, titular del Colegio Médico, señaló que los más vulnerables son los empleados que trabajan por contrato. “Son los más débiles, que no se pueden defender porque les dicen que si no dan una contribución al Partido Libre no les van a dar el contrato de trabajo”.

Santos manifestó que “en la actualidad ese cobro se aplica a todos los empleados. En el caso del sistema de salud, la Unidad de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud envió una nota a los directores diciéndoles que se hiciera esa deducción a los que trabajaban en los hospitales, centros de salud y todos los lugares, es inaudito”. Para Santos, “esto es una extorsión porque nadie ha firmado para que le quiten parte de su sueldo”.

Dijo que “los médicos van a enviar una nota donde están pidiendo que no se les deduzca, que no autorizan la deducción porque está fuera de la ley”.

Carlos Umaña, médico y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), indicó que lo que hizo Libre constituye un delito y que si no devuelven el dinero a los empleados se interpondrá una denuncia.