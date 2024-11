Chefs de Honduras y USA se casan: buscan promover la comida catracha

Vivir en otro país no fue fácil. Reina Galeas , una chef hondureña que emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, enfrentó numerosos desafíos.

Con esa determinación, aplicó a un trabajo temporal a través de la Secretaría de Trabajo de Honduras. Así llegó a The Lodge at Glendorn, un lujoso hotel en Pensilvania, donde la vida le tenía preparada una gran sorpresa.

“Los primeros días fueron complicados”, recordó Reina. “Pero fue ahí donde noté a Alex, mi jefe. Siempre me ayudaba cuando me sentía perdida. Verlo trabajar con tanta pasión y diligencia me mostró el gran hombre que es”.

Lo que comenzó como un apoyo profesional pronto se transformó en algo más profundo. “En un abrir y cerrar de ojos, un año y medio después estábamos comprometidos y planeando nuestra boda aquí en Estados Unidos. También estábamos ansiosos por volar a Honduras para celebrarlo con mi familia y amigos”.