Rechazan eliminación de Filosofía e Historia en malla curricular

Incertidumbre, pese a que aún se desconoce cuándo será anunciada la nueva malla curricular para el sistema educativo, el viceministro de Educación, Edwin Hernández, aseguró que las clases no serán eliminadas, además, que la propuesta filtrada desde la Departamental de Comayagua no es el oficio culminado.

“Le hemos pedido como a 27 organizaciones que nos presentaran una propuesta, y esta fue una de ellas. Necesitamos hondureños con mayores capacidades y con mejor comprensión; y si los eliminamos le estaríamos haciendo el juego a aquellos que siempre han querido que estas asignaturas no estén”, aseveró.

No obstante, desde los centros educativos se exponen otros criterios, señalando que ambas asignaturas no aparecen dentro de los borradores de la malla curricular que han estado socializándose. “Hay asignaturas que las quitaron y no estamos de acuerdo. Como Historia de Honduras y Filosofía sino me equivoco, pero veremos qué pasa, para que esto lo aprueben tiene que salir en La Gaceta”, señaló una docente en Francisco Morazán.

Dentro del documento se puede apreciar también la reducción de horas a clases como Inglés, pasando de tres a dos horas semanales, según explicaron algunos docentes.