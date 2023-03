Rasel Tomé dice que no le preocupa cancelación de visa

El vicepresidente del Parlamento de Honduras, Rasel Tomé, dijo este martes que tiene la vista puesta en Asia y que no le preocupa que Estados Unidos le haya cancelado la visa para ingresar a ese país tras incluirlo en la conocida como “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos.

“¿Cuál es la doble moral? A mí no me importa lo que digan las posiciones políticas del Departamento de Estado (...), mi vista está para Asia, para allá es que vamos a mirar, no me preocupa esa visa”, indicó Tomé en una rueda de prensa, en la que confirmó la suspensión de su visa estadounidense.