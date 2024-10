Presidenta sanciona decreto que prohíbe cobro en dólares

Esta normativa se deriva de una reciente reforma a la Ley de Protección al Consumidor aprobada el 7 de agosto por el Congreso Nacional.

Umaña detalló algunos puntos importantes de la reforma, como el hecho de que las compañías telefónicas ya no podrán firmar contratos por periodos mayores a seis meses, lo que permitirá que los clientes cancelen su contrato si no están satisfechos con el servicio, pagando únicamente el tiempo utilizado y no el total acordado en el contrato.

Además, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones no podrán enviar a sus clientes a la Central de Riesgo Crediticia en caso de atrasos en el pago.

Umaña también aclaró que, ante fallas en el servicio, los proveedores deberán otorgar un crédito proporcional y no cobrar la totalidad de la mensualidad por un servicio defectuoso. “Si existe una falla atribuible al proveedor, deberán hacer los créditos correspondientes y no cobrar la totalidad de la mensualidad”, puntualizó el congresista.