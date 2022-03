Pesadilla: Hondureña fue violada en España tras acudir a falsa entrevista de trabajo

Una hondureña denunció haber sido víctima de abuso sexual tras ser citada a una falsa entrevista de trabajo en Barcelona, España.

La joven quien por su seguridad decidió mantenerse en anonimato, asegura que emigró de su país en busca de darle una vida mejor a sus hijas en Honduras, sin imaginar la pesadilla a la que se enfrentaría al llegar.

La víctima decidió utilizar una página en internet para encontrar un trabajo y poder ayudar económicamente a sus familiares.

“Puse un anuncio en el mes de febrero, el 6 de febrero yo recibo un mensaje a mi whatsApp ya que en esta página uno tiene que poner su número de referencia. Estaba vulnerable yo necesitaba mucho un trabajo y decidí contestar”, inició relatando la catracha al periodista Nelson Melgar.

“Era un perfil falso de quien me ofrecía un trabajo, decidí ir a la entrevista donde me dejaron una cita. Me llevaron a un piso donde lamentablemente fui abusada sexualmente”, añadió con tristeza.

“Puse la denuncia y a esta persona no se le ha dado detención”, lamentó ya que su caso continua en impunidad.

“Es muy difícil, no se lo deseo a nadie, estoy vulnerable he tocado puertas y se me han cerrado”, dijo con un semblante lleno de desesperanza.

Hasta la fecha, la compatriota continúa a la espera de que se haga justicia por su caso y pidió a las hondureñas que han migrado hacia otros países tener mucha precaución al momento de buscar empleo.