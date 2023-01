Observadores esperan cambio en Honduras con elección de CSJ

Una Misión Internacional de Observación (MIO) espera que la elección de los nuevos quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, prevista para el miércoles, sea pacífica y que el proceso contribuya a “un cambio real” en el país, dijo uno de sus miembros, la argentina Claudia Martín.

“Vamos a permanecer en Honduras hasta el día 27 con la intención de ver completo el proceso y ojalá celebrando un procedimiento que sea pacífico y que cumpla con todas las expectativas de legitimidad que tiene la gente en Honduras y la comunidad internacional”, explicó Marín, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El Congreso de Honduras elegirá el próximo miércoles de una nómina de 45 candidatos, que el lunes le entregará una Junta Nominadora, a los nuevos 15 magistrados que integrarán el Supremo hondureño.

Los nuevos magistrados para el período 2023-2030 deberán ser elegidos con al menos 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso.

La comunidad internacional tiene “muchísimo interés” en la elección de los nuevos magistrados en Honduras, donde se espera que “todos estén a la altura de las circunstancias, (especialmente) quienes tienen el poder y la capacidad de decidir para hacer un cambio real”, subrayó.

La Misión Internacional, liderada por el peruano Juan Jiménez Mayor, exvocero de la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), arribará mañana al país centroamericano para darle seguimiento al proceso de elección de los magistrados.

La MIO está integrada además por el ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, y el ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y ex viceministro de Justicia de Chile Jaime Arellano.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Martín cree que la elección de los nuevos magistrados representa “una oportunidad histórica” para Honduras en tema de Estado de derecho y legitimidad de la Corte Suprema de Justicia.

En Honduras, añadió, ha habido “mucho cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal (Supremo)”, por lo que el país tiene “una oportunidad” para desarrollar un proceso que garantice la transparencia del mismo.

Los diputados deben elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a personas que cumplan con los requisitos de “idoneidad, imparcialidad, independencia y ética profesional”, lo cual, dijo, es un “paso esencial” para lograr la consolidación del Estado de derecho en Honduras.

La experta argentina considera también que el proceso puede ser una oportunidad para mejorar el sistema de Justicia y reducir la impunidad en el país centroamericano.

Si los nuevos magistrados son elegidos en un proceso transparente, Honduras tendrá una Corte Suprema de Justicia “respetada” y con “legitimidad”, enfatizó.

LOS MEJORES PROFESIONALES

Martín reflexionó sobre la importancia de que la Junta Nominadora envíe al Parlamento de Honduras “a los mejores” profesionales y que el Legislativo elija a los aspirantes que cumplan con los estándares de “idoneidad, independencia, imparcialidad” para dar “legitimidad” al proceso.

La junta externa, dijo, ha realizado “un esfuerzo extraordinario” a pesar de “algunas limitaciones financieras y un proceso complejo”.

Resaltó el trabajo de la Junta Nominadora y la importancia de la paridad de género en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

En opinión de la integrante de la MIO, la elección de los nuevos magistrados tiene “un componente político”, pero eso no significa que la Corte Suprema de Justicia de Honduras “se politice”.

“Esperamos que el esfuerzo no quede en vano, las expectativas son muy grandes, y si los seleccionados cumplen con los requisitos de idoneidad, independencia e imparcialidad, creemos que va a ser una Corte respetable”, recalcó la experta argentina.