Nuevos magistrados aseguran no tener compromisos con políticos

Mario Rolando Díaz Flores (65), propuesto por la bancada del Partido Libre, aseguró que como nuevo magistrado no está matriculado con nadie, más que con la responsabilidad de hacer justicia.

“He sido juez independiente y lo seguiré siendo. Aunque desde la bancada de Libre me propusieron, jamás me dijeron algo que no tuviera que ver con la ética y la moral, incluso, si así lo hubiesen hecho, entonces hubiera tomado una decisión diferente”, afirmó el abogado.

El ahora integrante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia insistió en que jamás permitiría condiciones para optar al puesto.

“Ninguno se atrevió a decirme que tenía que seguir órdenes, tengo un compromiso por hacer cambios en el Poder Judicial, pues la gente desea que este responda a sus intereses y necesidades. No se puede afectar a los de pies descalzos, esto no puede continuar”, advirtió.