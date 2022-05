“No podemos obligar, Partido Nacional debe nombrar sustituto”: CNE tras renuncia de alcaldesa de Duyure

Al ser consultado si la política interpuso en tiempo y forma la renuncia, respondió que sí, incluso puede hacerse un día antes, pero declaró que una repetición de elecciones representa un millonario desembolso. Mencionó también que si el Partido Nacional opta por no presentar planilla, como CNE estarían cancelando la repetición de elecciones municipales en Duyure.

Aguirre apuntó que lo que ocurre en Duyure “es lamentable porque aunque son hechos aislados, vulnera la confianza de la institucionalidad que tanto nos ha costado recuperar. Esta es una decisión personal y no podemos obligarla a participar”.

“Como consejero presidente no estoy de acuerdo con la decisión tomada de repetir las elecciones puesto que no es una resolución apegada a derecho, primero porque cuando se anula una junta receptora de votos debe ser aplicado a los tres niveles electivos, luego porque se está excluyendo a 186 ciudadanos que participaron, que son hondureños por nacimiento y que poseen nacionalidad nicaragüense”.

Célfida Bustillo ha fungido como alcaldesa de Duyure desde hace 16 años como candidata del Partido Nacional y en las últimas elecciones obtuvo 1,233 votos, lo que le concedían la reelección, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estimó que 186 de esos votos no cumplían con la legalidad por tratarse de electores que residen en Nicaragua.

El caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En dicha instancia, se decidió que las elecciones en esa localidad debían ser repetidas, pero Bustillo subraya que ella ya ganó las elecciones y no pretende incursionar en la repetición de los comicios.

“Me presenté a esas elecciones, por qué me convertiría en parte de ese acto de violación y corrupción. No por temor, sino porque estoy de lado de eso hondureños que hoy se están llevando sus derechos constitucionales”, enfatizó.

“Estoy exigiendo al CNE que mi fotografía no aparezca en esas papeletas porque no voy a avalar esas elecciones ilegales, que son violatorias. Desautorizo que se use mi nombre, ni mi fotografía ni la de mi partido en esas elecciones”, exclamó frente a los medios de comunicación.

“En este CNE no quisieron reconocer mi triunfo, lógicamente esto ha marcado división en mi municipio, no saben el odio y el daño que se ha generado. No quiero ser partícipe, por eso llamo a mi pueblo y les pido paz, dejen esa confrontación”, instó Bustillo.