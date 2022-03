“Ningún país se siente orgulloso que un expresidente sea extraditado”: Julieta Castellanos

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se refirió este lunes al tema de la extradición del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“Creo que ningún país se siente orgulloso que un expresidente esté en esas condiciones; como país es muy lamentable”, dijo Castellanos.

Puede leer: Piden más de 16 años de cárcel para Rosa Elena Bonilla

“He escuchado versiones de abogados y personas que en este país luchan porque la justicia funcione, y la opinión es que se aprobó un auto acordado para que los jueces no tuvieran liberalidad de decidir o no debido a las presiones o amenazas que puedan recibir porque sabemos que en el país la justicia no funciona por muchas razones, y sobre todo en un ángulo que va en corrupción, presiones o miedo a tomar una decisión”, añadió.

Extradición de Juan Orlando Henández.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron ratificar la extradición hacia Estados Unidos del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado, señalado por cargos de narcotráfico en ese país.

También: Magistrados ratifican extradición de Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos

Ahora se está a la espera de las coordinaciones entre el Gobierno de Estados Unidos, la Cancillería de Honduras y la Secretaría de Seguridad para definir la fecha en que el exmandatario será enviado hacia ese país para responder en juicio por los cargos que se le imputan.

Lea: “Hay persecución política contra Juan Orlando Hernández”: Ana García

Siete magistrados nacionalistas, siete liberales y un juez deliberaron el lunes en la mañana sobre el proceso de extradición contra Hernández, determinando que la misma procedía.