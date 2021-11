“Muchos amanecieron con dolor por marcha del Partido Nacional”: Kilvett Bertrand

“Si ustedes no tienen la capacidad de organización del Partido Nacional, vayan a llorar a la Dalia, esos son otros 500 lempiras”, dijo.

“Pueden tomar las pastillas que quieran contra el dolor porque me imagino que a muchos les dio dolor mirar la marcha del día de ayer y la fortaleza del Partido Nacional de Honduras”, dijo Bertrand.

La dirigencia del Partido Nacional estima que en la marcha participaron más de 150,000 personas y fue convocada para defender la vida y decir no al aborto y al matrimonio igualitario.

Miembros de la oposición política argumentan que muchos de los que allí asistieron son empleados pblicos que “se vieron obligados” a llegar a la marcha para no perder sus empleos.

El dirigente nacionalista aseguró que el Gobierno del expresidente y ahora coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, “fue el más corrupto que se ha visto en Honduras”.

“Cuando ellos gobernaron se convirtieron en el gobierno más corrupto de la historia de Honduras. No se nos olvidan los 16,500 millones de lempiras que fueron sacados de Hondutel, no se nos olvida el carretillazo, no se nos olvidan los 3,500 millones de dólares que dejó Ricardo Maduro, ejemplo del nacionalismo, para que se pudiera luchar contra la pobreza en el país”, recordó.

“También recordemos que ´Mel´ quiso poner una estatua de él, al estilo Faraón, allá en Casa Presidencial”, añadió.

Por otra parte, Bertrand mencionó que para tener posibilidad en Libre, es necesario llevar el apellido Zelaya, de lo contrario no hay oportunidad para tener voz y voto en dicha institución política.

“Para pertenecer a Libre tienes que tener ese apellido Zelaya, mi comentario lo sustento con hechos. El dueño del partido se llama Manuel Zelaya, su esposa, Xiomara Castro de Zelaya es la candidata del partido, su hijo es el jefe de campaña, su hija es la candidata a diputada número 1 y su hermano es el jefe de bancada en el Congreso Nacional”, explicó.

Nasry Asfura, actual alcalde de la capital, y la candidata de una alianza de izquierda, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, encabezan las intenciones de voto para las elecciones que se celebrarán el 28 de noviembre, según encuestas. En esos comicios también se elegirán a diputados y alcaldes.

La alianza que postula a Castro, encabezada por el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), promete un gobierno “socialista democrático” para el período 2022-2026.

El nuevo presidente asumirá el 27 de enero del 2022 en sustitución de Juan Orlando Hernández.

Las fricciones entre derecha e izquierda en la campaña reviven los temores de enfrentamientos durante o después de las elecciones, como ocurrió en 2017 cuando Hernández resultó reelegido tras un controversial conteo.

Según la oposición, el Partido Nacional “es un cartel de narcotráfico” luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en marzo pasado a cadena perpetua a José Antonio ´´Tony´´ Hernández”.

El pasado sábado Xiomara Castro también realizó actividades proselitistas en las ciudades de Nacaome y San Lorenzo, sur del país, junto a uno de sus candidatos a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, quien iba tercero en los sondeos presidenciales, pero optó por respaldarla.