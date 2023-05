“Angelito”, migrante hondureño, murió tras ataque de epilepsia, según EE UU

Según dijo hoy el alguacil, el joven no informó al centro de que padecía epilepsia ni que tomaba un medicamento para tratarla.

Gualtieri agregó que un familiar que iba a encargarse de Maradiaga cuando saliera del centro sí advirtió de que padecía esa enfermedad en un informe que pasó inadvertido, según informó el canal televisivo.

El adolescente había llegado a Safety Harbor el viernes 5 de mayo, solamente dos días después de haber cruzado la frontera entre Estados Unidos y México y pasado a estar bajo control de las autoridades.

Su madre, Norma Maradiaga, dijo a 10 Tampa Bay este martes desde Olanchita (Honduras) que su hijo sufría epilepsia, pero que “estaba sano, estaba bien”.

“Era fuerte porque todo lo que hacía era practicar deportes. Era un niño fuerte. No he recibido ninguna respuesta concreta sobre su muerte o lo que le sucedió. El centro no me lo ha dicho”, dijo Norma Sarahy Maradiaga Espinoza al canal Local10.

El alguacil Gualtieri dijo hoy que la familia, específicamente un primo que vive en Tampa y fue su patrocinador, había advertido a los Servicios Comunitarios y Familiares Judíos de la Costa del Golfo (JFCS) sobre la epilepsia del adolescente y su susceptibilidad a las convulsiones.

Los agentes descubrieron que JFCS había cargado los registros médicos de Ángel en su sistema, pero el personal del centro nunca los revisó, lo que significa que no estaban al tanto de su epilepsia o posibles convulsiones, de acuerdo con el canal.

Según la madre del adolescente, su hijo había salido de su casa con un suministro de su medicamento para tres meses y lo tenía cuando llegó a la frontera entre Estados Unidos y México el 3 de mayo.

“Se fue con su medicina en abril. La tenía consigo”, dijo Maradiaga Espinoza.