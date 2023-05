Cientos de migrantes piden la extensión del TPS para los centroamericanos en EEUU

En una de las ciudades de EEUU con las mayores comunidades salvadoreñas, Washington, Gladys, que prefiere ocultar su nombre real por seguridad, contó a EFE que lleva 29 años en este país tras haber llegado desde El Salvador y que sigue luchando por su hija de 13 años, que tiene la ciudadanía estadounidense. Si ella es deportada, la niña se quedaría sola en el país.

A Gladys se le entrecortan las palabras de la angustia cuando habla de la posibilidad de ser separada de su hija, a la que tuvo que explicar cuando tenía 7 años que existía la posibilidad de que algún día no fuera a recogerla al colegio, si las autoridades migratorias de EEUU la capturaban y la deportaban.

“Es como hicimos en este teatro”, dijo Gladys que llevaba un sombrero de paja para protegerse del sol, al tiempo que señalaba un improvisado escenario donde minutos antes se había sumado a un grupo de madres migrantes para hacer una breve representación de lo que supone la separación de los padres de sus hijos.

Carmen Sánchez, también de El Salvador, no tiene hijos, pero lleva 23 años en EEUU y no quiere regresar: “Si volviera a mi país no tendría dónde trabajar y no tendría cómo sustentar a mi familia, tengo a tres muchachos a los que estoy sacando adelante” en El Salvador.

Sánchez detalló a EFE que decidió migrar a EEUU “no por capricho, nadie migra por capricho”, sino porque lo necesitaba, por la inseguridad en su país.

“Tengo dos trabajos, uno de día y otro de noche, los años que llevo en este país he contribuido con mis impuestos, he cumplido con el Gobierno. Quiero mi residencia”, sentenció esta mujer, que llevaba un cinto en el pelo con las palabras “residencia permanente” en inglés.

En noviembre pasado, el Gobierno de EE.UU. anunció una ampliación del TPS para los nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta junio de 2024, y los participantes en la concentración, que más tarde se dirigió hacia el Capitolio, desean que se extienda hasta más allá de esa fecha.