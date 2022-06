El menor está en condiciones estables. “Obviamente tenemos que estarle observando hasta que se recupere en un 100 por ciento”, indicó.

Explicó que darán seguimiento para ver las condiciones que está el animal; sino está vacunado se hará el seguimiento epidemiológico hasta que no haya ningún cambio o alteración en su conducta o enfermedad.

La familia del perro lo estará vigilando entre ocho y diez días que corresponden.

El niño de tres años fue agredido en su rostro pero está estable sin aparente daño cerebral. “Es un área bastante sensible, por eso hubo la necesidad de trasladarlo a la sala de operaciones”, detalló.

El caso ya está siendo investigado por la fiscalía regional de Islas de la Bahía.

“Que triste , pero es la culpa del dueño que no tuvo la capacidad de educar a su perro , mis pitbull son extremamente educados ellos tienen palabras de ataque y palabra seguras “safe words” para que no ataquen sin que yo lo desee. No saben educar esa raza de perros no los deberían tener porque esto fácilmente se puedo evitar con estricta educación”, comentó Valentina Tammaro en su cuenta de Facebook.