Un padre hondureño publicó un vídeo en redes sociales dirigido a su hija, quien está desaparecida desde la madrugada del 25 de diciembre en China Grove, Carolina del Norte, Estados Unidos.

“Hija este video es para ti, me tienes destrozado. Dame una señal de que estás bien...comunícate por favor, estoy aquí para ti. No sé qué más hacer. Por favor, hija comunícate, busca un teléfono, no tengo que culparte nada”, le dice entre lágrimas en el desgarrador clip.

En el udio de fondo también se escucha a otros familiares llorando y muy angustiados por no saber nada de la menor.

La joven, Mailyn Caballero (14), vestía el día que desapareció jeans y sueter negro. Además, usaba zapatos vans.

La información proporcionada por la familia a las autoridades detalla que mide 1.52 metros, pesa alrededor de las 120 libras, tiene ojos café y cabello castaño largo.