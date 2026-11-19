La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de cortes de energía programados para este viernes 20 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento general de líneas e instalación de equipos de protección en la red de distribución.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.