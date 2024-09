Masiva asistencia al Joya Grande desborda a la Oabi

Para el pesar de la mayoría de visitantes, que no llevó agua o algo para comer, atendiendo las instrucciones de la campaña montada en redes sociales por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), a cargo del recinto, la jornada terminó tan rápido como cuando comenzó a apretar el hambre y sofocar el calor.

Los que llegaron desayunados y muy temprano no tuvieron problema, el recorrido para conocer los hermosos especímenes de la naturaleza fue valioso y valió la experiencia.

Para los que llegaron después de las 10:00 am esperando poder almorzar en el lugar, el chasco fue enorme. El área de restaurante rápidamente se quedó sin agua o refrescos, y los que tenían, se vendían calientes. No hubo venta de comida caliente. Aunque algunas de las estatales y emprendedores tenían algunos “snacks” para paliar la situación, lo que ofrecían no bastó.