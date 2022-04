El abogado penalista, Marlon Duarte, manifestó en las últimas horas que el recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, no dilatará su extradición y entrega a Estados Unidos, país que lo acusa de tres delitos relacionados al narcotráfico.

“En mi opinión, no cabe recurso alguno en contra de las resoluciones en materia penal”, arguyó Duarte, al tiempo que señaló que el auto acordado de EEUU y Honduras, respecto a la extradición, no permite otro recurso. “Seguramente, la resolución en torno a la acción de amparo se conocerá cuando ya el expresidente Juan Orlando Hernández se encuentre en Estados Unidos”, explicó el togado.

Asimismo, indicó que los apoderados legados del exmandatario pensaron que dicho recurso dilataría el proceso de extradición, no obstante, esa figura jurídica “ya no es válida, ya que la decisión del pleno de la CSJ, ha sido emitida y no hay marcha atrás”, argumentó el profesional del derecho.

RECURSO DE AMPARO

El pasado lunes, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución para declarar no a lugar un recurso de apelación de los abogados del exmandatario y así aprobar su extradición hacia Estados Unidos, país que lo requiere por tres delitos relacionados al narcotráfico.

Posteriormente, ayer martes la defensa legal, como una última maniobra para dilatar la extradición de Hernández, presentaron un amparo contra el fallo del pleno de magistrados, basándose en la violación de algunos derechos fundamentales de su cliente, contemplados en la Constitución hondureña.

“Se interpone acción de amparo contra resolución dictada por un tribunal de segunda instancia por violación de derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por Honduras”, señala el recurso interpuesto por los abogados de Hernández.