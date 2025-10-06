  1. Inicio
Lluvias y vientos dejan cuatro muertos y más de 200 personas afectadas en Honduras

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, distintos eventos naturales impactaron varias zonas del país, provocando inundaciones, deslizamientos y daños materiales, según el informe nacional de Copeco.

  06 de octubre de 2025
  Redacción
Lluvias en Honduras y accidentes naturales dejan cuatro muertos y más de 200 personas afectadas.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Unas cuatro personas perdieron la vida y más de 270 resultaron afectadas en distintos departamentos del país durante la primera semana de octubre, según informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Entre los fallecidos se encuentran una menor de 14 años y una niña de 10, ambas ahogadas en el municipio de Yarula, La Paz, tras ser arrastradas por la corriente del río Las Hamacas. En el mismo hecho murió también Ovidio Quintero.

Otro hecho ocurrió en La Esperanza, Intibucá, donde un hombre identificado como Carlos Hernández, de 48 años, falleció al ser golpeado por la caída de un árbol.

Las muertes se registraron principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz e Intibucá, los cuales concentraron la mitad de las emergencias reportadas. En total, se contabilizan 84 familias afectadas, 81 damnificadas y 279 personas impactadas de alguna forma por los fenómenos naturales.

El documento detalla además que 17 viviendas resultaron dañadas y tres fueron destruidas por completo. También se reportaron seis personas rescatadas y dos heridas, sin casos de desaparecidos ni comunidades incomunicadas.

Los departamentos más afectados por las lluvias y vientos fueron Intibucá, La Paz, Valle, Ocotepeque, Copán, Comayagua y Choluteca. Entre los incidentes se registraron deslizamientos, colapsos de muros, inundaciones y árboles caídos, con mayores daños en zonas rurales y barrios periféricos.

Copeco mantiene la vigilancia en las zonas vulnerables y recuerda a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de más deslizamientos o crecidas de ríos en las próximas horas.

