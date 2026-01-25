  1. Inicio
¿Quiénes asistiteron al traspaso de mando de Juan Diego Zelaya?

El traspaso de mando municipal en el Distrito Central se realizó en el MIN con presencia de autoridades, invitados internacionales y un amplio dispositivo de seguridad

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 08:14 -
  • Elvis Mendoza
Tomás Zambrano y Nasry Asfura asistieron al traspaso de mando de Juan Diego Zelaya.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Tegucigalpa, Honduras

El traspaso de mando municipal en el Distrito Central se realizó este domingo 25 de enero en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), en el centro histórico de Tegucigalpa, en un acto que contó con invitados especiales, presencia de altas autoridades del Estado y un amplio dispositivo de seguridad.

El evento fue encabezado por el alcalde Juan Diego Zelaya y contó con la presencia del presidente electo de la República, Nasry Asfura, quien asistió como invitado de honor, en un acto que marcó el inicio del nuevo período municipal 2026-2030.

(Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer)

A la ceremonia también asistieron diputados propietarios y suplentes, así como designados presidenciales, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien acompañó el acto oficial en representación del Poder Legislativo.

Asimismo, hubo invitados internacionales, incluidos representantes de embajadas acreditadas en Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

 (Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer)

Entre las personalidades destacadas que asistieron se encontró el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, como parte del acompañamiento oficial y del respaldo de las instituciones de seguridad del Estado.

De igual manera, al acto protocolario fue invitado el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, junto a otros exfuncionarios, líderes políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras.

 (Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer)

El traspaso de mando se desarrolló en un ambiente de alta seguridad, con presencia de elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que establecieron anillos de resguardo en los alrededores del MIN para garantizar el orden y la tranquilidad durante la ceremonia.

Hasta las 8:30 de la mañana, no se reportaron protestas ni movilizaciones por parte de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), por lo que las autoridades mantuvieron un monitoreo preventivo sin incidentes registrados.

El evento resultó inusual, ya que el entonces alcalde capitalino, Jorge Aldana, no hizo entrega de la banda municipal, al argumentar que continuaba exigiendo un conteo de actas del proceso electoral, situación que generó un contexto atípico en el traspaso de mando, aunque sin afectar la toma de posesión del nuevo alcalde, conforme a lo establecido en la ley.

Redacción web
Elvis Mendoza

