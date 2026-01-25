¿Quiénes asistiteron al traspaso de mando de Juan Diego Zelaya?

Tegucigalpa, Honduras

El traspaso de mando municipal en el Distrito Central se realizó este domingo 25 de enero en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), en el centro histórico de Tegucigalpa, en un acto que contó con invitados especiales, presencia de altas autoridades del Estado y un amplio dispositivo de seguridad. El evento fue encabezado por el alcalde Juan Diego Zelaya y contó con la presencia del presidente electo de la República, Nasry Asfura, quien asistió como invitado de honor, en un acto que marcó el inicio del nuevo período municipal 2026-2030.

A la ceremonia también asistieron diputados propietarios y suplentes, así como designados presidenciales, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien acompañó el acto oficial en representación del Poder Legislativo. Asimismo, hubo invitados internacionales, incluidos representantes de embajadas acreditadas en Honduras.

Entre las personalidades destacadas que asistieron se encontró el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, como parte del acompañamiento oficial y del respaldo de las instituciones de seguridad del Estado. De igual manera, al acto protocolario fue invitado el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, junto a otros exfuncionarios, líderes políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.