Por invasiones, productores rematan fincas en Honduras

Además, esto ahuyenta a los nuevos inversionistas extranjeros, que no quieren enfrentarse a un problema tan grande como la inseguridad jurídica y que quedó plasmado en el informe de clima de inversión de Honduras 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La apropiación ilegal de tierras en Honduras es un problema que lejos de disminuir, aumenta cada vez más y que ha provocado que empresarios nacionales decidan vender sus fincas y dedicarse a otro menester que no sea la producción, otros han decidido migrar a otros países en busca de mejores oportunidades.

El proceso legal tardó once meses, pese a que Castillo contaba con toda la documentación que lo acreditaba como propietario legítimo de la propiedad en el norte de Honduras. Luego, por temor a que nuevamente invadieran sus tierras, tuvo que contratar alrededor de 15 guardias de seguridad que suman, más de 270,000 lempiras en planilla mensual.

Gundemaro Castillo, quien también es gerente general del Fondo Ganadero de Honduras, manifestó que las condiciones de país hace más difícil producir que importar productos de otros países, como Estados Unidos.

A nivel regional no se puede competir, porque otros países cuentan con incentivos fiscales y precios diferenciados para los que producen, algo que no existe en Honduras. “Las tasas blandas de interés no existen, peor si tiene que tratar licencia ambiental, toda esa situación, en los últimos años, se ha puesto peor”, señaló Castillo.

Los productores se enfrentan al cambio climático, a la falta de financiamiento a bajos intereses, altos precios de insumos, altos costos de energía, impuestos, plagas y enfermedades, escasez de mano de obra, pero las invasiones es el mayor reto, tanto que pareciera que el invasor tiene mayor ventaja que el dueño.

Los propietarios de fincas las están rematando a precios irrisorios, algunos al 50% de lo que valen y otros, por menos, depende de la premura que tengan, ya que algunos ocupan el dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar.

En el departamento de Francisco Morazán, en la localidad de Lizapa, una finca de 2.5 manzanas, su precio es de L5,500,000 (cinco millones, quinientos mil lempiras).

Una finca “apta para café”, de 18 manzanas en Villanueva, Cortés, su precio es de L3,000,000 (tres millones de lempiras). En Quimistán, Santa Bárbara, una finca de 67 manzanas, su precio anda en L6,000,000 (seis millones de lempiras).

En Danlí, El Paraíso, una finca de café de nueve manzanas de terreno está a L1,500,000 (un millón, quinientos mil lempiras).

En La Esperanza, Intibucá, un terreno de 35 manzanas que incluye una finca de café con 12 manzanas a un costo de L2,500,000 (dos millones, quinientos mil lempiras).

Una finca de palma africana en Santa Cruz de Yojoa de 107 manzanas tiene un costo de $1,500,000 (unos 37,425,000 lempiras).

Honduras carece de estadísticas, es por eso que a mediados de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lanzaron la prueba piloto del Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2024, ya que el último censo es de hace 31 años (en 1993).

Hasta 2019, la distribución de las explotaciones, de acuerdo al área que destinan para la actividad ganadera, presenta una concentración del 37% en las explotaciones que tienen menos de 10 hectáreas. Las que poseen entre 11 y 20 hectáreas representan el 21% y el 11% tiene entre 21 a 30 hectáreas. Por tanto, la ganadería en Honduras depende de los ganaderos que tienen menos de 30 hectáreas, que representan el 69% de las explotaciones.