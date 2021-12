Hoy arranca la Teletón, la gran obra de amor en Honduras

“El derrame fue fuerte , los doctores nos decían que no iba a volver a caminar, pero con las terapias ha mejorado mucho, los médicos la ponen en las barras a caminar y ya da pasitos; ahora nos dicen que volverá a caminar. Antes no se podía mover ni en la cama, le teníamos que ayudar, ahora da algunos pasos apoyada en un bastón”, comentó contento el joven, quien la acompaña al centro a recibir su terapia.

Más del 87% de los pacientes que llegan al centro regresan a sus casas en mejores condiciones, pues logran cumplir con los objetivos que los médicos y terapeutas establecen para ellos.

Tal es el caso de Norlan Joel Velásquez, quien desde los 14 años padece de distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que según dictamen médico lo dejará en una silla de ruedas de por vida.

A los 21 años, Norlan sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo inmóvil de la parte superior de su cuerpo. Si embargo, en 2019 ingresó a Teletón, donde recibió atención por dos años y logró recuperar la movilidad en sus brazos y cabeza.

“Vine a la Teletón en 2019, ya había venido antes por la distrofia. El derrame fue por la depresión. Cuando me dio el derrame no podía mover mis manos, pero mire ahora puedo agarrar de todo, ya no dependo de mi familia como antes; no podía comer sin ayuda, tampoco comer ni bañarme, ahora lo puedo hacer y soy más independiente”, dijo.

“La Teletón se convirtió en mi segunda casa, aquí desayunábamos y almorzábamos con mi papá, le agarramos mucho cariño y conocimos muchos doctores”, expresó el joven de 32 años, quien en julio de este año culminó su terapia.

Obra de amor

Cada año el centro de rehabilitación atiende entre 300,000 y 500,000 personas en todo el país, el 60% son adultos.

La fundación cuenta con seis centros de rehabilitación integral ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca, La Esperanza y Catacamas, además de dos centros de rehabilitación comunitarios en Choloma y Santa Bárbara.

La gran obra de amor se ha mantenido durante 34 años gracias a la solidaridad de los hondureños y este año no será la excepción.

Bajo el lema “Teletón junto a ti todos los días” se desarrolla hoy y mañana el evento más grande del país realizado por la Fundación.

La campaña intenta generar un espíritu de armonía, generosidad y solidaridad entre todos los ciudadanos que año a año apoyan esta noble causa a favor de personas con capacidades especiales.