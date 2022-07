Hondureña de 72 años no está embarazada “La señora tiene parásitos y dos hernias”, dijo médico

María Antonia, una anciana hondureña de 72 años, recibió la noticia de un supuesto embarazo el pasado mes de enero; sin embargo, hoy un medio de comunicación de Honduras se encargó de llevarla al médico quien descartó que la anciana esté en período de gestación.

“La señora tiene parásitos y dos hernias”, aseguró el doctor que la atendió. Además, se aclaró que la edad de la hondureña es 72 años y no 62 como se dio a conocer ayer.

Doña María Antonia vive con su pareja Juan Bautista Galeas, en una casa hecha de adobe, en el barrio San Antonio de Valle Bonito, en La Libertad, Comayagua.

Al enterarse de la noticia de su supuesto embarazo la señora se mostró muy ilusionada, ya que, no tiene hijos. Afirmó que aún le baja su período menstrual por lo que no dudo al conocer su estado.

Al consultarle a la mujer cómo se enteró de su supuesto embarazo, respondió que “me estuvo tocando (el doctor) aquí abajo (el vientre) y me dijo que estaba pegado (el bebé)”. Detalló que “él (médico) me dijo que yo estaba embarazada y que no era ningún tumor ni nada”.

Entre tanto, Isela Vallecillo, ginecóloga del Hospital Escuela médicos al ser consultada para conocer si una persona puede salir embarazada a esa edad respondió que “es casi imposible, 72 años, no está ni menstruando”.

La profesional de la Medicina dijo que “hasta no ver, no creer”. Asimismo, indicó que quizás se trate de una formación que se haya quedado en el vientre de la mujer encapsulado por años. “No es un embarazo vivo, no puede ser”, aseveró Vallecillo.