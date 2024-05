“La vuelta al mundo en ochenta películas”, un homenaje al hondureño Enrique Ponce Garay

El editor Paul Martínez, señala en el epílogo del libro que la publicación ha sido enriquecida con la donación de los manuscritos que dejó Ponce Garay, que son como una contribución para “ampliar los acervos documentales en custodia de la Cinemateca Universitaria”.

“La historia del cine es fascinante y el referente a nivel país para conocerle es si sin duda Enrique Ponce Garay”, subraya Martínez.

La idea de Ponce Garay de su libro surgió en 1984, cuando escribió un artículo bajo el título “Diez años ante el cine”.

En ese artículo señaló que cuando pequeño siempre acompañaba a su madre, quien, “por receta médica, leía mucho y asistía seguido al cine”.

“¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas noches pasé en el cine? No lo sé, no puedo saberlo... pero siempre leí lo que me encontraba o me caía en las manos sobre el cine, y siempre lamenté no poder conocer más y mejor el cine. Tal vez por eso guardé celosamente en la memoria todo lo que descubrí sobre el cine, tal vez por ello mismo, también, comencé a escribir sobre las películas”, señaló quien quizá fue el mejor crítico de cine que tuvo Honduras en el siglo pasado. EFE