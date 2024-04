El valle de Sula diversifica la producción y sigue como el emporio del país

Cruz dijo que “La Lima tiene un problema (de la inundaciones) que lamentablemente los gobiernos anteriores y el actual no han puesto su mejor esfuerzo para resolverlo” y criticó que “desde hace cuarenta años” los ciudadanos de La Lima “están escuchando que están haciendo los estudios (para construir represas y obras de protección)”, pero ningún gobierno los realiza y “el actual no es la excepción”.

“Mientras no hagan esas obras de protección, la ciudad de La Lima seguirá con el fantasma de las inundaciones. Entonces, la inversión extranjera y la inversión nacional no querrá llegar a nuestro municipio. Nosotros tenemos uno de los niveles de escolaridad más altos de escuelas bilingües que hay en nuestra región. Lamentablemente al no haber una protección real contra las inundaciones, no viene la inversión. Hay muchas empresas que pudieran venir por la gente que tenemos. Mucha gente de La Lima trabaja en Empire Electronics y Lear Corporation que están en San Pedro Sula”, dijo Cruz.

Mientras Choloma, Cortés, en los últimos años ha registrado un crecimiento económico con la llegada y expansión de empresas que operan en los parques industriales y de otras compañías que generan materiales para la construcción y harinas.