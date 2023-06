Ni militares ni policías pueden controlar penales de Honduras

A criterio de diversos sectores en el país, esta intervención ha dado poco o nada de resultados, pues concuerdan que las prisiones siguen siendo gobernadas por el crimen organizado, por lo que no decantan, entre otras soluciones, en la idea que estas puedan ser administradas por la sociedad civil con asesorías de especialistas en materia penitenciaria del extranjero.

El 10 de marzo de 2022, con Xiomara Castro como presidenta, la nueva administración de los centros penitenciarios pasó a ser responsabilidad de la Policía Nacional con el argumento oficialista que estos no estaban siendo bien manejados por los militares y que los resultados de la violencia en estos espacios era en parte un desencadenante de ello.

El médico forense Denis Castro Bobadilla cuestionó al Estado sobre las eventuales excusas que pueda presentar ante lo ocurrido recientemente en la cárcel de mujeres en Támara.

“Esto solo refleja una incompetencia en los cargos, lo que cabe es realizar el proceso de recolección de indicios, verificar qué armas utilizaron, quiénes las tenían y la relación arma- cuerpos. No me vayan a decir que no pueden establecer esos parámetros porque son importantes para esclarecer los hechos y responsables”, explicó el excongresista al referirse al último evento de violencia protagonizada en la prisión femenina.

Por su parte, la ministra en Derechos Humanos, Natalie Roque, expuso que “la Presidenta de la República pidió acciones concretas a los encargados de la seguridad y del sistema penitenciario. Esto se interpreta como un ataque. Se anunció hace varias semanas que este centro iba a ser una cárcel modelo”. La funcionaria demandó respeto para el dolor de las familias.

“Desde el Poder Ejecutivo estamos aquí para solidarizarnos con las familias”, reflexionó.

En el Poder Legislativo se cuestiona los planes implementados por este gobierno en términos de seguridad. El diputado nacionalista Tomás Zambrano refirió que su bancada ha apoyado al gobierno de Libre en las leyes que se han enviado al Congreso para mejorar la seguridad de la población.

“Es triste lo que sucede en Honduras, lastimosamente la violencia ha aumentado, sobretodo contra la mujer, extrañamente cuando por primera vez una mujer gobierna el país”, apuntó Zambrano en el marco de la matanza de múltiples privadas de libertad en Cefas.