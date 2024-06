Adán Fúnez resta importancia a documento sobre su expulsión de Libre

Luego que trascendiera la expulsión de Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, Colón, del Partido Libertad y Refundación (Libre), el edil dijo que tienen que darle la oportunidad de defenderse, para rebatir las acusaciones en su contra.

Además, expresó que todavía no ha sido notificado de tal decisión y que se enteró a través de las redes sociales.

La resolución del Tribunal indica que “Adán Fúnez, no puede seguir ostentando la membresía que le acredita el derecho de representarnos, gozar de ninguno de los derechos y privilegios derivados de esa membresía, o volver a ser precandidato, ni mucho menos candidato de Libre en ninguno de los niveles de cargos a elección popular”, señala la resolución del Tribunal de Honor de Libre.

“Esto es informal porque no lo firma nadie, y cuando no se firma no tiene la seriedad del caso porque debería de firmarse por los miembros del tribunal de honor”, apuntó. “Si a mi me llaman como es el procedimiento estoy en al disposición de presentarme y escuchar cuales son los motivos por los cuales toman esa decisión”.

En el documento con membrete del Partido Libre pero sin sello, explica que Adán Fúnez “ha incumplido flagrante y cínicamente los estatutos del Partido, ha desacatado a la autoridad de que fuimos investidos y ha traicionado los principios éticos a que estamos comprometidos por nuestra ideología fundadora de socialismo democrático, burlándose de los ciudadanos con cuyos votos fue electo”.

Según el documento, el Tribunal de honor recibió múltiples denuncias contra Adán Fúnez, por diversas irregularidades y actos contrarios a los principios de Libre.

Además hasta lo vinculan con la banda los “Cachiros”, acusados de narcotráfico y presos en Estados Unidos.

Además el Tribunal lo cuestiona por aprobar permisos para proyectos mineros en la región, para beneficiar a empresarios, a pesar de la oposición de la ciudadanía por daños al medio ambiente.

Esto obligó a que el Tribunal girara una comunicación al edil pidiéndole respuestas sobre sus acciones y conductas, sin embargo no atendió el llamado.

“He hecho todo conforme a la ley, y me remito a cualquier investigación para que de los resultados que el Tribunal o la asamblea necesite constatar”, finalizó Adán Fúnez.