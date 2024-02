Tildan de intromisión acciones de candidata a presidenta del CAH

Tegucigalpa

La Secretaría de Seguridad permitirá que se realice un acto que podría constituirse en una injerencia e intervención directa a las instituciones públicas, al albergar una reunión privada de una candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Esto se conoció tras la denuncia de una diputada en su cuenta de la red social X, en la que publicó un documento —con carácter de oficial— en el que el director de la Dirección de Defensoría Jurídica Policial convoca a oficiales y a abogados que son parte del personal auxiliar de la Policía Nacional a una reunión en el Salón de Usos Múltiples del Complejo de la Policía Nacional.

La cita es para darles a conocer la propuesta de gobierno de la abogada Karla Ninoska Escalante Alegría, candidata a la presidencia del CAH, siguiendo las instrucciones precisas del director de la Policía, Juan Manuel Aguilar.

Se consultó en la Secretaría de Seguridad sobre la veracidad del documento y de lo que en él se ordenaba, y la respuesta fue que sí. “Queremos aclarar que somos apolíticos en el sentido partidista de partidos políticos, pero somos agremiados todos los oficiales de Policía, porque la mayoría somos abogados”, adujo el portavoz de la institución, Miguel Martínez. El oficial agregó: “Ellos pueden votar, pueden ser electos y participar sin ningún problema. Es como si a los 64 periodistas que son oficiales de Policía se les prohíba votar en el Colegio de Periodistas; no se les puede prohibir porque se les violenta sus derechos”.

Martínez Madrid aseguró que “puede venir cualquier aspirante al Colegio de Abogados porque eso no es ilegal, ilegal es que votemos por un aspirante a puestos políticos como alcalde, diputado o presidente, eso la ley no lo permite”.

Para el general de las Fuerzas Armadas (r) Damián Pineda, “los agentes policiales no deben participar en una reunión así de esa naturaleza en sus instalaciones, eso debe ser en otro lugar. Esa es una reunión que no será oficial del gobierno”.

El exmilitar señaló que ninguna institución del Estado debe hacer eso porque el Colegio de Abogados no es público y no es un acto oficial. “Aunque sean profesionales del derecho no deben participar en este tipo de actividades que tienen connotación política”, fustigó. Este rotativo intentó tener la versión de la abogada Karla Escalante y aunque en primera instancia se nos citó, no respondió las llamadas.