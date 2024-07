El Partido Liberal admite en sus filas a Jorge Cálix y Salvador Nasralla

“Vengo a hacer oposición, vengo a cumplir los estatutos del partido, vengo a cumplir las directrices de sus autoridades, lo único es que no me pidan que me acomode al partido de gobierno, que no lo voy a hacer”, afirmó Jorge Cálix.

De su lado, Yhavé Sabillón, diputado del PL, anunció que “nosotros una vez juramentados el día martes ya formamos parte de la bancada del Partido Liberal.

Salvador Nasralla llegó al Central Ejecutivo a la 1:22 pm con el objetivo de respaldar al grupo de diputados y dirigentes que comparecerían antes de su exposición ante el CCEPL.

Al cierre de su presentación, Nasralla se dirigió al presidente del CCEPL y las demás autoridades para pedir disculpas por ofensas y riñas pasadas.

“Hay una parte importante para mí, yo sé que los liberales escucharon palabras no muy agradables para el partido hace algunos años, les pido disculpas por haber ofendido con mis palabras”, señaló Nasralla. Continuó: “Yo no me creo perfecto, como algunos dicen, he cometido errores y les pido disculpas a todos los que en algún momento yo ofendí, he prometido en esta campaña no ofender a nadie”.