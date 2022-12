Libre no logra consensos para aprobar el presupuesto 2023

Criticó que “a mí no me consta que se estén dando negociaciones, pero al parecer hay un diputado que hizo una denuncia y eso lo único que provoca es colocar en primer lugar a quien gobierna, porque para que hayan coimas y eso es el gobierno que las da, no puede ser la misma oposición, no es el momento para esas conductas depravadas”.

Rasel Tomé, vicepresidente del CN, explicó que “algunos creen que pueden hacer juegos políticos y utilizar el mecanismo que pueden torcer a la directiva, nosotros no vamos a caer en eso si ellos no entienden seguiremos con la ley del 2022 y en enero vamos a continuar”.

El diputado nacionalista Nelson Márquez manifestó que “vienen y se inventan cualquier tipo de cosas para no entrar a la discusión del presupuesto y después tratan de culpar a cualquiera al más fino estilo de Libre”.