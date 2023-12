Libre amenaza a oposición con magistrados interinos en el TSC

En el marco de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), diputados del oficialismo amenazaron con elegir de manera interina a los titulares de la institución, si la oposición desatiende el diálogo y no se suma a los acuerdos.

“De no reunir los 86 votos, nos vamos al interinato; si no llegamos a un acuerdo con las fuerzas políticas así va ser, eso no lo decimos nosotros lo dice la Constitución”, amenazó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía. El congresista oficialista Marco Eliud Girón amenazó que “si se niegan a participar (elección TSC), les vamos a meter otro gol, no creo que estén dispuestos a tener otra derrota”.

El nuevo Tribunal de Cuentas deberá ser electo únicamente por el pleno de diputados con al menos 86 votos según manda la Constitución su artículo 205 numeral 11, y no por una comisión permanente conformada por nueve diputados Libre como pretende el oficialismo.

Frente a las pretensiones de Libre de imponer las nuevas autoridades del TSC, al igual que en la Fiscalía, sectores señalan que el oficialismo utilizaría la elección como una carta de negociación para ratificar a Johel Zelaya como fiscal general, además de poder empeorar más la crisis política.

“Se va a agudizar la crisis política que hay y sobre todo generará la imposibilidad total de un diálogo y eso pone compleja la situación en enero de 2024”, advirtió el analista, Luis León. Agregó que “es penoso que utilicen estas herramientas, si lo ratifican también, no hay garantía, porque Libre no cumple acuerdos”.

El abogado constitucionalista Oliver Erazo argumentó que “van a querer elegir a tres magistrados y probablemente de filiación de Libre y eso no extrañaría. Estamos ante un escenario de la ejecución de poder para concentración del poder y una violación nueva de la Constitución”.