Giro en caso contra Iván Velásquez, gerente de Koriun: es evaluado en Medicina Forense

De acuerdo con Alvarado, hasta ahora no se ha determinado qué parte dentro del proceso judicial solicitó las pericias practicadas al procesado. Explicó que este tipo de procedimientos puede ser requerido por un juez o por la defensa, dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada causa. Iván Velásquez se desempeñó como gerente de Koriun. Fue detenido el 14 de mayo de 2025 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).