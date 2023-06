En Juticalpa solo tienen de 15 a 20 minutos de energía al día

La aflicción era evidente en sus ojos mientras contaba que le tocó despedir a una persona que le ayudaba porque no tiene cómo pagarle, “y con mi familia ya hablamos que en cualquier momento cerramos el negocio”.

Eran cerca de las 10:00 am y sentada en su salón de belleza Angélica Méndez, de unos 40 años, solo veía a las personas pasar. No tenía clientes, porque “prácticamente solo tenemos 15 minutos de energía al día y las clientes no vienen porque saben que no les podré atender”.