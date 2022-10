Honduras, incluida en plataforma de la Met Opera para ver el “bel canto” en directo

La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera) presentó este lunes una plataforma para ver en directo las funciones desde casa en numerosos países, aunque no es accesible para buena parte de los hispanohablantes.

La entidad dijo que quiere llegar al máximo público posible y que la plataforma “The Met: Live at Home” estará disponible para las audiencias en EE.UU. y Canadá que no tengan cerca salas de cine que retransmitan las óperas “Live in HD”, y en otros muchos países.

“Queríamos que las actuaciones en directo estén al alcance de gente que no tiene acceso fácil a los cines que retransmiten a la Met, residan en las montañas de Montana o estén en una misión en la Antártida”, señaló en una nota su director general, Peter Gelb.

No obstante, la lista de países no incluye a España, México, Argentina o Perú, que según el mapa de búsqueda de la Met Opera no ofrecen actualmente “Live in HD”, y tampoco a otros países que lo ofrecen en una o pocas salas de cine, como Colombia, Chile y Costa Rica.

Sí están incluidos Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador y Honduras, además de naciones en islas caribeñas y en Asia y África, con lo que la entidad destaca que ya se pueden ver las funciones en directo en todos los continentes.

La iniciativa de retransmitir las funciones en cines está disponible en 2.000 establecimientos repartidos en 50 países y a eso se suma una aplicación para dispositivos tecnológicos con óperas a la carta, pero la entidad ha seguido buscando vías de ingreso tras el fuerte impacto de la pandemia.

La nueva plataforma, “The Met: Live at Home”, se podrá ver en casi cualquier dispositivo y con subtítulos en inglés, francés y español, comenzando por “Medea” de Luigi Cherubini, protagonizada por la soprano Sondra Radvanovsky, el próximo 22 de octubre.

La Met Opera comenzará a vender entradas para la plataforma a partir del 17 de octubre a un precio de “10 o 20 dólares, dependiendo del país”, y permitirá repetir el visionado ilimitadamente durante 7 días, indica la nota.