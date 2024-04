En cada incendio forestal se dañan 12 hectáreas en Cortés

Con un promedio de 12 hectáreas arrasadas por cada incendio forestal , el departamento de Cortés enfrenta una ardua batalla contra el fuego que repercute no solo en daños a la flora y fauna sino en las temperaturas.

Según informes oficiales del ICF, el 85.71% de los incendios tienen un origen incendiario, atribuible en gran medida a actos de pirómanos. Esta cifra se completa con un 7.14% provocado por quema de basura, así como de actividades agrícolas.

De acuerdo a Cristian Sevilla, teniente del Cuerpo de Bomberos, los factores que contribuyen a los incendios son el cambio de clima, las altas temperaturas, el tipo de maleza y la humedad relativa del aire. Sin embargo, reconoció que la mayoría de incendios en la región son producto de la actividad humana.

LA PRENSA Premium consultó sobre el tema con Luis Soliz, ministro del ICF, quien explicó que en la institución están fortaleciendo los desafíos sobre los incendios y que “la expectativa es que la gente no provoque fuego”.

A finales de marzo, Soliz informó que 2024 es uno de los años más calientes y secos desde 1992, lo que hace que haya más incendios forestales. “Van haber más incendios, ya viene abril, el mes más seco, y estamos fortaleciendo capacidades, ampliando el número de brigadas, distribuyendo según donde está apareciendo la necesidad, viene complicada la situación, pero estamos preparados para dar respuesta”, expresó.

“Pero el hecho no es estar apagando incendios sino evitarlos y prevenirlos que es una responsabilidad ciudadana. Para prevenir hay que incentivar a la denuncia. Después nos quejamos de que no podemos respirar, que nos arden los ojos, de que no hay agua, del intenso calor, pero todo por los incendios”, concluyó

En total, Honduras registran 1,176 incendios en lo que va de 2024, los cuales han afectado a 71,185 hectáreas. La Fiscalía del Ambiente investiga tres casos, un incendio registrado en Ojojona, dos en Cedros y uno en La Tigra, Francisco Morazán.