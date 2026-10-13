Gobierno extiende subsidios eléctricos hasta diciembre y destina L796.7 millones

Uno de los beneficios establece el pago del 100% de la factura eléctrica para usuarios residenciales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) que consuman entre uno y 150 kilovatios hora (kWh) al mes y que cumplan con los criterios de focalización de la estatal.

Las medidas, vigentes desde el 1 de octubre, contemplan una asignación superior a los 796.7 millones de lempiras para cubrir parte del costo de la electricidad de los consumidores incluidos en el programa, de acuerdo con las disposiciones publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Tegucigalpa, Honduras. Los subsidios a la energía eléctrica para hogares y pequeños y medianos comercios continuarán hasta el 31 de diciembre de 2026, tras la publicación de dos decretos ejecutivos que establecen ayudas diferenciadas según el consumo mensual y la categoría tarifaria de los usuarios.

Este programa comprende a unos 324,638 abonados y tendrá un costo estimado de 105.6 millones de lempiras mensuales, equivalente a 316.9 millones durante el período de aplicación, según las cifras consignadas en el decreto ejecutivo 029-2026.

La disposición también ordena a la Enee habilitar un mecanismo para que los usuarios que consideren haber sido excluidos del beneficio puedan solicitar una revisión de su caso. La incorporación de nuevos beneficiarios estará sujeta a una evaluación técnica y a la disponibilidad presupuestaria.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por otra parte, el decreto ejecutivo 030-2026 contempla más de 796.7 millones de lempiras para subsidiar el consumo de electricidad de usuarios residenciales y pequeños y medianos comercios conectados en baja tensión.

En el caso de los hogares, los apoyos se distribuirán de acuerdo con el consumo mensual, con esquemas para quienes utilizan hasta 150 kWh y para los que registran más de 150 y hasta 500 kWh.

Para los comercios, el beneficio incluye a usuarios con consumos de hasta 3,000 kWh mensuales. Los montos dependerán de la categoría tarifaria correspondiente y se aplicarán directamente en la factura eléctrica.

Sin embargo, el subsidio no cubrirá facturas pendientes de meses anteriores, intereses por mora, cargos por reconexión ni otros conceptos ajenos al consumo de electricidad del período correspondiente.

La Enee será la encargada de reflejar la ayuda en los recibos bajo el concepto “Subsidio del Estado al consumo de energía eléctrica”. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Los decretos también contemplan el fortalecimiento de las campañas para promover el ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica.

Con la extensión, los beneficios se mantendrán durante el último trimestre del año, aunque el acceso dependerá de los criterios establecidos para cada grupo de consumidores.