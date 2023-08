Digna Mejía, la reina que con lenguaje de señas cautiva en Copán

A través de su participación, Digna envía un poderoso mensaje de inclusión e igualdad: “todos somos iguales, no debe existir un rechazo, sino llamarnos y las personas con discapacidad debemos ser incluidas porque en Santa Rosa de Copán me han incluido y me siento feliz”, declaró con determinación a través de señas.

La elección de la reina de la Feria Agostina se realizó la noche del sábado en la Sociedad Copaneca de Obreros de Santa Rosa, donde decenas de personas no sólo admiraron la belleza externa de las jovencitas, sino también sus valores y atributos.