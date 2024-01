“Empleo por hora y segunda vuelta deben ser prioridad en el CN

Menos discursos y más acción sugirió al Gobierno y a las autoridades del Congreso Nacional, Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal por Choluteca, quien afirmó que el partido de la insignia rojo y blanco, apoyará todo lo positivo y se opondrá a la aprobación de temas que busquen solamente beneficios personales.

¿Qué leyes deben ser prioridad en el Congreso Nacional?

Empleo por hora, la segunda vuelta, la eliminación de las zedes se quedó en discurso, siguen activas, no las quisieron derogar. Todos estos temas nosotros les decimos, aplaudimos el llamado a la unidad y pedimos más acción.

¿Cómo superar la crisis política?

Con voluntad política, cuando uno sale electo como diputado tiene que quitarse la camisa de su partido y ponerse la camisa de Honduras.

¿Qué no será apoyado por el Partido Liberal?

Yo no voy a apoyar placas de papel, no voy a apoyar licencias atrasadas, no puedo apoyar que la salida al sur no haya iniciado su construcción, los proyectos de mi departamento que están atrasados.

¿Ley de Justicia Tributaria?

Estamos de acuerdo que el que gane más pague más, lo que no estamos de acuerdo es que pongan en precario los empleos para que el político ande más dinero en la bolsa para la campaña política porque en el discurso para que pague la mayoría es para andar más dinero en la campaña, mi voto en contra para esos temas lo tendrán.

¿Campaña política es el objetivo de la urgencia en aprobar la Ley Tributaria?

Claro, ya vienen las elecciones y muchas personas ya andan en modo campaña política gritando viva Rixi, viva el otro, son las realidades del país.

¿Qué sucederá con la derogación de la ley de las zedes, debe ser nuevamente discutida en el pleno?

Tiene que volver a ser presentada y votada nuevamente como es constitucional, se tiene que aprobar ahorita y ratificar el otro año (2025).