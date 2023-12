Restricciones de visa, clave en la lucha anticorrupción

La elección interina de los dos fiscales derivó en actos violentos en las afueras del Parlamento, al tiempo que 76 diputados de la oposición se autoconvocaron y no reconocieron a la comisión permanente, ni a los titulares interinos del Ministerio Público.

Las reacciones en el Poder Ejecutivo no se dejaron esperar y algunos de los secretarios de Estado condenaron la determinación de Estados Unidos de suspenderles la visa y de calificar sus actitudes de socavar la democracia e incitar a la violencia.

Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, quien previo a la elección del fiscal general convocó a los colectivos de Libertad y Refundación para provocar el caos en los bajos del Congreso, aseguró que “no tengo visa y no pienso aplicar por ella, no me interesa ir allá. Si estoy en esa lista sería un honor por ser un patriota que defiende al pueblo hondureño”.