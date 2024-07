Corte ordena al Inprema pagar las 60 rentas a 14,000 maestros jubilados

Tegucigalpa

Al menos 14,000 docentes jubilados con la ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema) de 1980 comenzarán a recibir el pago de las 60 rentas, beneficio que exigen desde hace dos años.

La determinación se da luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera a favor de los maestros un recurso de amparo y ordenó a las autoridades del instituto de previsión pagar a los profesores.

El abogado Oliver Erazo, representante legal de los docentes jubilados, dijo que el fallo beneficiará a los docentes que no tienen acceso a los servicios de salud. “Ese es un beneficio que los jubilados con la ley de 1980 tienen, ese dinero es de ellos, ahorrado por ellos y aportado por ellos, y ese beneficio se dio porque ellos no tienen acceso a la salud, al Seguro Social, no tienen prestaciones laborales”, expresó.

El abogado lamentó que la resolución se diera más de dos años después y cuando han muerto unos 140 profesores. Por su parte, Gerardo Solano, representante magisterial de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema, dijo que con los L1,200 millones que pagarán a los jubilados se le está quitando dos años de vida al Inprema.