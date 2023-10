Honduras responde a Costa Rica por requerir visa consular para ingresar a su territorio

En tanto, se comunicó a Timatic la decisión, de manera que todas las líneas aéreas tengan la información respectiva sobre la nueva determinación.

No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores no descartó que si dicha medida no cambia para bien de los nacionales de ambos países hermanos, “se harán las gestiones internas necesarias, para que, a la brevedad posible, se aplique la misma medida de visas consulares a los ciudadanos costarricenses que viajen a Honduras”.