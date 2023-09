Asociación de fiscales “urge que se elija lo más pronto posible al fiscal general”

“Consideramos que en el afán de lograr el objetivo anterior, no es necesario acentuar el nivel de crisis interna en el Ministerio Público, ni realizar acciones que violenten su independencia”, señalan en la carta.

A continuación la carta pública de los fiscales de Honduras:

El Ministerio Público vive un momento inédito desde su creación en el año 1994, ya que pese a que se ha cumplido el periodo constitucional de los Fiscales General y Adjunto, aún no se logran en el Congreso Nacional los consensos que permitan la elección de los nuevos Fiscales Generales.

Coincidimos en que es necesario que se elija a un Fiscal General y Adjunto que tengan la convicción firme de combatir sin dilación, la corrupción y la criminalidad en todas sus manifestaciones, que no obedezcan a intereses de los grupos de poder que históricamente han dañado nuestro país, apoyamos sin duda un cambio radical en tal contexto e inclusive demandamos una investigación exhaustiva en su momento, para que cada acción de abuso, ilegalidad o negligencia del ex fiscal general y sus colaboradores, sea sometida a la consideración de los tribunales de justicia por la vía del ejercicio de las acciones penales que correspondan.

No obstante, consideramos que en el afán de lograr el objetivo anterior, no es necesario acentuar el nivel de crisis interna en el Ministerio Público, ni realizar acciones que violenten su independencia, menos aún que se atente contra su normal funcionamiento bajo cualquier modalidad, pues ello, terminaría por afectar a la ciudadanía, ya que como se demostró en los inicios del presente año, el trabajo del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal, los levantamientos cadavéricos y las prácticas de autopsia, son diligencias tan singulares que su no realización genera un caos a nivel social, y que en estos momentos se están realizando en su total normalidad.

Dentro de contextos de polarización como los que vivimos, asumir posiciones jurídicas en defensa del Estado de Derecho, genera un costo, pese a ello, la Asociación de Fiscales de Honduras considera que mientras la sala constitucional, como intérprete último y definitivo de la constitucionalidad de las normas jurídicas, mantenga la línea jurisprudencial de constitucionalidad del artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional, deberemos ajustarnos a dicho parámetro que si se observa, es el que está permitiendo el funcionamiento regular del Ministerio Público, desde el 01 de Septiembre del corriente año, hasta la fecha.

Urgimos que por el bien del Ministerio Público y de Honduras , se elija lo más pronto posible al Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público a quienes les aseguramos nuestro absoluto respaldo en el trabajo que desempeñarán a favor de los intereses generales de la sociedad.