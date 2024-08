Ana de Hernández en alusión al gobierno de Libre: “no teman, en año y medio se van”

“Este gobierno se ha olvidado de los más pobres, de los más necesitados, vamos a volver a llevar a la gente los programas sociales como vivienda, vida mejor, becas para los jóvenes, además de apoyar con bono a los productores, también se abaratarán los productos de la canasta básica”.

En la reunión, que se llevó a cabo con un llenazo de sus simpatizantes en el auditorio del colegio de abogados de Tocoa, estuvo presente el recuerdo, el espíritu y los ideales de JOH, quien guarda prisión en Estados Unidos por conspiración para traficar droga a ese país.

”No crean que es fácil estar contento cuando uno lleva en su corazón un dolor como el que yo cargo. No hay día que no me acueste o no me levante pensando en la injusticia que cometieron contra mi esposo. Tocoa y el departamento de Colón ha sufrido mucho por la violencia y por aquellos malvados que nos les tembló la mano para ir a mentir contra mi esposo a la corte de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández no hubo pruebas, lo condenaron solo por los testimonios de asesinos mentirosos que al final no presentaron pruebas. Fue una injusticia contra él lo que había era un plan de vengarse y una conspiración política. Se levantó una campaña de odio contra nuestro partido que llevó a las gente a votar por los que hoy nos gobiernan. Yo aún con las cicatrices que llevo y duelen, sigo aquí, me quiero convertir en la próxima presidenta de Honduras, ayúdenme a lograrlo”.

Agregó que este gobierno tiene preocupada y arrepentida a la población.

“Han abandonado a los más pobres, a los más necesitados. Hoy todo está más caro en nuestro país, muchas familias sienten frustración y dolor, prefieren irse”.

No duda que lidera el movimiento político más fuerte del gran Partido Nacional que ha generado un sentimiento de fe y esperanza.

Haciendo clara alusión al gobierno actual del partido Libre, comentó: “Si tuviera miedo estuviera en mi casa, pero aquí estoy, diciéndole a Honduras, no teman, eso ya va a pasar, en un año y medio se van, en un año y medio se van. Solo tenemos que levantar la bandera del Partido Nacional e ir nuevamente con un mensaje de esperanza. Vayan a conquistar nuevamente el cariño, el apoyo del pueblo hondureño, comprometámonos que no nos vamos a quedar callados ni le vamos a bajar la cara a nadie”.

Luego precisó: “no permitan que nadie les diga corruptos porque no lo somos, no dejen que les digan que son narcotraficantes porque tampoco lo somos, mucho menos una narcodictadura”.