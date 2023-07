VIDEO: Hombre en moto agrede a Marlene Alvarenga en Tegucigalpa

Alvarenga mencionó que al percatarse que el sujeto venía filmándola, se bajó de su vehículo para increparlo, no obstante, el individuo reaccionó violentamente y le asestó tres golpes en su cara.

“Estoy aquí en el Hato de Enmedio, venía saliendo de Q´Hubo TV. Un tipo venía filmándome el carro y yo me detuve para decirle por qué estaba filmando, él se bajó (un muchacho como de 19 años) y me golpeó”, dijo.

Además, la expresidenciable aseguró que el agresor, quien huyó de la escena rápidamente, también le quebró su teléfono celular.

“Me golpeó horrible en la cara... aparte de eso me quebró el celular, pero eso es material. Me golpeó mi cara, me la agarró a golpes”, denunció.