Abogado dice que ley permite arrendar bienes asegurados

Tegucigalpa

El abogado Josué Bernabé Quevedo, representante legal de Martha Lilian Cárcamo, aclaró que su cliente no tiene ninguna relación con el supuesto narcotraficante Orlando Pinto, luego del aseguramiento de una serie de bienes en el departamento de Choluteca.

Quevedo también representa a Reniery Amador y Cindy Ochoa y justificó que ellos están en el derecho de solicitar el arrendamiento de bienes que se les aseguraron y están bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

“Desvirtúo totalmente que Rómulo Mejía -secretario general de la Oabi- me proporcionó instrucciones, no fue él quien me dio la pauta de hacer algo y quiero dejar en claro que no estamos confabulados con el secretario o con el presidente de la junta interventora de la Oabi”, dijo el abogado.