A 190,000 campos de fútbol equivalen hectáreas de bosque quemadas: ICF

Al 31 de mayo pasado, 2,817 incendios habían arrasado con miles de hectáreas de bosques hondureños, afectando no solo la flora sino también la fauna, y en algunos casos endémica.

De acuerdo con datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), 222,258 hectáreas de bosque han sido dañadas por las infernales llamas.

El total de hectáreas afectadas este año equivale a “190,000 campos de fútbol”, según dijo en un foro televiso Javier Gutiérrez, coordinador de reforestación del ICF.

“Es alarmante, detrás de todo el trabajo que se ha hecho, es un número que no nos hace sentir tranquilos. No hemos tenido lluvias y las temperaturas han sido altas, la combinación de estos factores pudo haber quemado el doble si no hubiéramos tenido respuesta inmediata”, añadió Gutiérrez.

En las últimas semanas se ha visto afectado el pulmón de los sampedranos: El Merendón, la mano del hombre, según las autoridades del ICF, provocaron un incendio que tardó 72 horas en ser controlado. Se quemaron casi 100 hectáreas de bosque mixto.

Este año ha sido el más crítico en incendios en áreas forestales en comparación con 2023, analizando los siniestros de ambos años.

El año pasado reportaron 3,062 incendios forestales, y en cinco meses de 2024 registra 2,817.

“Son cifras alarmantes porque en años anteriores teníamos registros de 500 a 600 incendios en el año. Diez años o 20 años atrás había 300 registros en el año”, externó Alberto López, experto de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. López explicó que estas tragedias en los bosques se deben, en parte, a que estamos en un año “con el fenómeno de El Niño, que fue moderadamente severo, lo que quiere decir que el bosque está muy seco”.